Совет директоров Банка России 15 сентября принял решение о снижении с 18 сентября процентных ставок по ряду специализированных инструментов рефинансирования в связи со снижением ключевой ставки. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба ЦБ.

Так, ставки кредитования под залог облигаций, размещенных в целях финансирования инвестиционных проектов и включенных в ломбардный список Банка России, под залог прав требования по кредитам на финансирование инвестпроектов, а также под залог прав требования по кредитам, предоставленным лизинговым компаниям, уменьшены с 8% до 7,5% годовых.

Процентная ставка по кредитам ЦБ, которые обеспечены закладными, выданными в рамках программы «Военная ипотека», снижена с 9% до 8,5% годовых.

Ставка кредитования под залог прав требования по целевым кредитам, предоставленным МСП Банком кредитным или микрофинансовым организациям на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, ставка кредитования под поручительство АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», а также ставка кредитования под залог прав требования по кредитам, обеспеченным страховкой ЭКСАР (Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций), сохранены на уровне 6,5% годовых.



Напомним, что Банк России в пятницу принял решение снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта до 8,5% годовых.