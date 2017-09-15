Решение Банка России снизить ключевую ставку до 8,5% годовых отражает уверенное снижение инфляционных ожиданий, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов.



«Решение совета директоров ЦБ о снижении ключевой ставки на 50 базисных пунктов отражает уверенное снижение инфляционных ожиданий и их постепенное закрепление на устойчиво низком уровне. Уже сегодня годовая инфляция снизилась до 3,2%, где, вероятно, и останется до конца года. Снижению инфляционных ожиданий и инфляционных рисков поспособствовала в том числе и взвешенная бюджетная политика — законодательное закрепление бюджетных правил и формирование в соответствии с ними параметров бюджета на 2018—2020 годы. Это создает условия для повышения устойчивости и предсказуемости экономических условий, расширяя пространство для дальнейшего снижения стоимости долгосрочных инвестиционных ресурсов», — пояснил он.



Ранее совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 8,5% годовых. При этом Центробанк допускает снижение ключевой ставки на горизонте ближайших двух кварталов. «Принимая решение по ключевой ставке, Банк России будет исходить из оценки рисков существенного и устойчивого отклонения инфляции от цели, а также динамики потребительских цен и экономической активности относительно прогноза», — подчеркивается в пресс-релизе ЦБ.