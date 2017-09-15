На российском рынке есть банки, которые создавались как финтеховские, а есть те, которые становятся ими со временем — как Сбербанк, считает председатель правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз.

«Есть банки, которые были финтехом изначально. Есть банки, как «Тинькофф». А есть банки, которые становятся финтеховскими со временем. Как Сбербанк, например, это делает очень-очень успешно и убедительно. Но не только он, если мы говорим про Россию», — сказал он в ходе выступления на Международном банковском форуме «Банки России — XXI век».

​Оливер Хьюз: в России финтех слабо развит Финтех как индустрия недостаточно развит в России, сказал председатель правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз на конференции «Финтех и банкинг. Симбиоз или противостояние».





Сбербанк России ПАО «Сбербанк России» — крупнейший банк в России и СНГ с самой широкой сетью подразделений, предлагающий весь спектр инвестиционно-банковских услуг. Учредителем и основным акционером Сбербанка является Центральный банк РФ, владеющий 50% уставного капитала плюс одной голосующей акцией; свыше 40% акций принадлежит зарубежным компаниям. Около половины российского рынка частных вкладов, а также каждый третий корпоративный и розничный кредит в России приходятся на Сбербанк. По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 23 322,67 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3 381,26 млрд, кредитный портфель — 15 450,07 млрд, обязательства перед населением — 11 464,76 млрд.