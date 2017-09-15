На российском рынке есть банки, которые создавались как финтеховские, а есть те, которые становятся ими со временем — как Сбербанк, считает председатель правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз.
«Есть банки, которые были финтехом изначально. Есть банки, как «Тинькофф». А есть банки, которые становятся финтеховскими со временем. Как Сбербанк, например, это делает очень-очень успешно и убедительно. Но не только он, если мы говорим про Россию», — сказал он в ходе выступления на Международном банковском форуме «Банки России — XXI век».
Финтех как индустрия недостаточно развит в России, сказал председатель правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз на конференции «Финтех и банкинг. Симбиоз или противостояние».
По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 23 322,67 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3 381,26 млрд, кредитный портфель — 15 450,07 млрд, обязательства перед населением — 11 464,76 млрд.
АО «Тинькофф Банк» — моноофисный банк, подконтрольный бизнесмену Олегу Тинькову. Ключевые сегменты, в которых работает финучреждение, — кредитные карты и вклады частных лиц. С недавних пор банк обслуживает также и юридических лиц. Основная особенность — дистанционная работа с клиентами с использованием современных каналов связи и через представителей.
На текущий момент Олег Тиньков контролирует пакет в 53,52% акций банка. Доля в 30,41% акций находится в свободном обращении на Лондонской бирже (в форме GDR). Менеджмент TCS Group Holding PLC контролирует долю в 6,07%. Фонд Vostok Emerging Finance владеет долей в 3,49%, Baring Vostok — 2,88%, Goldman Sach’s — 2,19%, Horizon Capital — 1,44%.
По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 247,28 млрд рублей (35-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 52,35 млрд, кредитный портфель — 148,72 млрд, обязательства перед населением — 132,43 млрд.