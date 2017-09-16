Первый Дортрансбанк (Киров) с 15 сентября понизил ставки по вкладам.
Так, депозит «Удачный» (от 5 тыс. рублей на год) открывается теперь под 7,7% годовых (вместо 7,8%). Проценты выплачиваются в конце срока.
Вклады «Пенсионный» и «Привлекательный» размещаются под 7,4% годовых (ранее — под 7,5%). Минимальная сумма — 3 тыс. рублей, срок — один год.
«Премиум» (от 500 тыс. рублей на год) привлекается под 7,5% (до этого — под 7,6%), а «Свой Кировский» (от 5 тыс. рублей на три месяца) — под 7,1% годовых (прежде — под 7,4%).
Проценты по вышеперечисленным депозитам ежемесячно капитализируются либо выплачиваются по выбору клиента.
Вклады можно пополнять.
АО «Первый Дортрансбанк» — небольшой по размеру активов региональный банк (Киров), развивающий универсальную модель бизнеса. Основным источником фондирования являются депозиты физических лиц. Банк кредитует преимущественно корпоративных клиентов. Основу клиентской базы формируют мостостроительные компании (в том числе связанные с акционерами), а также местные промышленные предприятия.
На текущий момент основными бенефициарами банка являются председатель совета директоров и экс-председатель правления Владимир Саблин (61,16%) и его супруга, член совета директоров Екатерина Саблина (14,11%). Также через кировское авиастроительное предприятие АО «Лепсе» владеют следующие бенефициары: Мария Клокова (4,40%), РФ в лице Росимущества (3,53%), член совета директоров Геннадий Мамаев, Сергей Лаптев (по 2,04%), Галина Зазирная (0,81%), Борис Карпман (0,75%), АО «Лепсе» через АО «Лепсе Чек» (0,67%), миноритарии (3,98%). Правительство Кировской области в лице Министерства транспорта Кировской области контролиурет 3,15% акций общества, Григорий Акимкин через ООО «Мегаполис» — 1,50%, акционеры-миноритарии — 1,86%.
По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 1,74 млрд рублей (434-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,34 млрд, кредитный портфель — 0,71 млрд, обязательства перед населением — 0,79 млрд.