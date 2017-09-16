Первый Дортрансбанк (Киров) с 15 сентября понизил ставки по вкладам.

Так, депозит «Удачный» (от 5 тыс. рублей на год) открывается теперь под 7,7% годовых (вместо 7,8%). Проценты выплачиваются в конце срока.

Вклады «Пенсионный» и «Привлекательный» размещаются под 7,4% годовых (ранее — под 7,5%). Минимальная сумма — 3 тыс. рублей, срок — один год.

«Премиум» (от 500 тыс. рублей на год) привлекается под 7,5% (до этого — под 7,6%), а «Свой Кировский» (от 5 тыс. рублей на три месяца) — под 7,1% годовых (прежде — под 7,4%).

Проценты по вышеперечисленным депозитам ежемесячно капитализируются либо выплачиваются по выбору клиента.

Вклады можно пополнять.