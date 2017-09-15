Государственная дума РФ одобрила в первом чтении законопроект, согласно которому предлагается ужесточить административную ответственность за незаконное распространение сим-карт, сообщает РАПСИ.

Изменения вносятся в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Авторами документа выступают члены Совета Федерации Людмила Бокова и Андрей Клишас.

Так, предлагается усилить ответственность за распространение идентификационных модулей (сим-карт) неуполномоченными лицами, в нестационарных торговых объектах (за исключением случаев, предусмотренных законом «О связи»), а также за непредставление или несвоевременное представление корпоративными клиентами сведений о своих абонентах.

Согласно документу, с июня 2018 года штраф за незаконное распространение сим-карт будет составлять для граждан от 2 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 10 тыс. до 50 тыс., для юридических лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

При этом иностранным гражданам и лицам без гражданства за указанные нарушения будет грозить штраф в размере от 2 тыс. до 5 тыс. рублей с административным выдворением либо арест на срок до 15 суток с выдворением за пределы РФ.

Размер штрафа за непредставление или несвоевременное представление оператору связи сведений о пользователях составит для индивидуальных предпринимателей от 40 тыс. до 50 тыс. рублей, для юрлиц — от 50 тыс. до 70 тыс. рублей. За повторное нарушение штраф для юрлиц может составить до 200 тыс. рублей.



В июле был также принят закон, согласно которому изменен порядок заключения договоров и проверки данных при выдаче сим-карт. Поправки были внесены в федеральный закон «О связи».