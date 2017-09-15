«Система-112» начала работу в Тульской области и Республике Коми. Так, в этих регионах с 15 сентября можно использовать единый бесплатный номер «112» для вызова экстренных оперативных служб, сообщили в пресс-службе Минкомсвязи.

Помимо единого номера «112», жители Тульской области и Республики Коми также могут вызвать экстренные службы по трехзначным номерам «101», «102», «103», «104» с мобильного устройства и двузначным номерам «01», «02», «03», «04» — со стационарного.



Согласно требованиям приказа Минкомсвязи, с 1 мая 2017 года в регионах, где «Система-112» вводится в постоянную эксплуатацию, должна действовать система автоматического определения местонахождения абонента при совершении вызова по номеру «112». Это позволит дежурно-диспетчерской службе определить место происшествия и сократить время реагирования.

В настоящее время «Система-112» введена в постоянную эксплуатацию в 11 регионах: Воронежской, Калужской, Курской, Московской, Новосибирской и Тульской областях, Республиках Коми и Татарстан, Санкт-Петербурге, Хабаровском крае и Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. До конца 2017 года «Систему-112» планируется запустить во всех регионах России.