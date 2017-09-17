Татсоцбанк понизил ставки по вкладам.
Максимальная ставка по депозиту «Больше возможностей» теперь составляет 8% годовых (ранее — 9%). Минимальная сумма — 5 млн рублей, срок — 372 дня.
Вклад «Апельсиновый фреш» (от 10 тыс. рублей на полгода) доступен под 5% годовых (прежде — под 6%), «Новый Пенсионный» (от 100 рублей на год) — под 6,25% (до этого — под 7,25%), а «Капитальное вложение» (от 3 млн рублей на 372 дня) — под 7% (вместо 7,5%).
Проценты по четырем депозитам ежемесячно капитализируются или выплачиваются по желанию клиента.
Доходность вклада «В ожидании отпуска» (от 25 тыс. рублей на полгода) составляет в данный момент 6,25% годовых (ранее — 7,25%), а депозита «Стабильный процент» (от 5 тыс. рублей на полгода и 372 дня) — 6% и 6,25% соответственно (до этого — 7% и 7,25%). Проценты по ним выплачиваются в конце срока.
Вклады пополняемые.
АО «Татсоцбанк» — средний по размеру активов банк из Татарстана. Специализируется преимущественно на обслуживании и кредитовании промышленных предприятий и организаций (в том числе ряда местных оборонных предприятий). База фондирования умеренно диверсифицирована, значимыми источниками финансирования деятельности выступают собственные средства, остатки на расчетных счетах и депозитах юридических лиц, вклады частных клиентов.
В настоящее время банк полностью контролируется семьей экс-губернатора Амурской области Николая Колесова. Члены семьи участвуют в капитале банка как напрямую, так и через АО «Завод Элексон», которому принадлежит 48,75% акций банка. В общей сложности самому Николаю Колесову (с 2009 года является генеральным директором и членом совета директоров АО «Концерн Радиоэлектронные технологии») принадлежит 27,28% акций в банке, его сыну, депутату Казанской городской Думы, президенту и владельцу группы «КАН-Авто» (автодилер) Александру Колесову — 27,23%. Дочери Николая Колесова, занимающей пост председателя правления банка, а ранее — генерального директора завода «Элекон», Анастасии Колесовой принадлежит 28,48%. Оставшаяся часть акций банка распределена между акционерами-миноритариями АО «Завод Элекон» (крупнейший пакет у Андрея Нияскина — 5,33% акций банка), при этом номинальным держателем совокупного пакета выступает АО «НК Банк».
По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 26,92 млрд рублей (132-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 6,93 млрд, кредитный портфель — 10,53 млрд, обязательства перед населением — 7,23 млрд.