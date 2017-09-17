Татсоцбанк понизил ставки по вкладам.

Максимальная ставка по депозиту «Больше возможностей» теперь составляет 8% годовых (ранее — 9%). Минимальная сумма — 5 млн рублей, срок — 372 дня.

Вклад «Апельсиновый фреш» (от 10 тыс. рублей на полгода) доступен под 5% годовых (прежде — под 6%), «Новый Пенсионный» (от 100 рублей на год) — под 6,25% (до этого — под 7,25%), а «Капитальное вложение» (от 3 млн рублей на 372 дня) — под 7% (вместо 7,5%).

Проценты по четырем депозитам ежемесячно капитализируются или выплачиваются по желанию клиента.

Доходность вклада «В ожидании отпуска» (от 25 тыс. рублей на полгода) составляет в данный момент 6,25% годовых (ранее — 7,25%), а депозита «Стабильный процент» (от 5 тыс. рублей на полгода и 372 дня) — 6% и 6,25% соответственно (до этого — 7% и 7,25%). Проценты по ним выплачиваются в конце срока.

Вклады пополняемые.