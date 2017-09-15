Председатель правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз в ходе Международного банковского форума «Банки России — XXI век» рассказал о четырех принципах выживания банков будущего. По его мнению, для того чтобы оставаться участником банковской системы будущего, необходимы качественный интерфейс, бизнес-процессы, упорядоченные данные и масштаб.

«Происходят большие изменения, и поколение миллениум, которое сейчас учится, через три-четыре года станут экономически активными участниками общества. Они совершенно по-другому себя ведут, у них совершенно другие ожидания, другие привычки и потребности», — отметил он. Банковской системе необходимо принимать во внимание потребности нового поколения, считает Хьюз.



Он также рассказал о важности интерфейса и отметил, что в России очень много банков, которые не учитывают данное условие выживания. «Без интерфейса ты никто. И есть куча банков, которые уже никто, ходячие трупы. Интерфейс определяет твои связи с клиентами, тем более с будущими клиентами. Интерфейс — это связь с твоим клиентом», — пояснил Хьюз.

«Есть еще бизнес-процессы, и это сложнее для нас. Их нужно постоянно обновлять и модернизировать технологии. Вопросы скорости и адаптированности качества и сервиса — это сложно, дорого, и не все это могут», — сказал председатель правления Тинькофф Банка.

«Еще один пункт касается данных. Все розничные банки имеют кучу-кучу данных, но что с ними делать — это большой вопрос технологий. Вопрос правильной настройки: ты должен понять, как их хранить, как их упорядочить, как их применять», — добавил Хьюз.

«И последнее — это вопрос масштаба. И если у тебя есть первые три пункта, то ты должен понять, как масштабировать свой бизнес. Закон джунглей таков: здесь самые большие выживут, а маленькие — умрут. Это вопрос экосистемы», — подытожил он.