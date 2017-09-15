Председатель правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз в ходе Международного банковского форума «Банки России — XXI век» рассказал о четырех принципах выживания банков будущего. По его мнению, для того чтобы оставаться участником банковской системы будущего, необходимы качественный интерфейс, бизнес-процессы, упорядоченные данные и масштаб.
«Происходят большие изменения, и поколение миллениум, которое сейчас учится, через три-четыре года станут экономически активными участниками общества. Они совершенно по-другому себя ведут, у них совершенно другие ожидания, другие привычки и потребности», — отметил он. Банковской системе необходимо принимать во внимание потребности нового поколения, считает Хьюз.
Он также рассказал о важности интерфейса и отметил, что в России очень много банков, которые не учитывают данное условие выживания. «Без интерфейса ты никто. И есть куча банков, которые уже никто, ходячие трупы. Интерфейс определяет твои связи с клиентами, тем более с будущими клиентами. Интерфейс — это связь с твоим клиентом», — пояснил Хьюз.
«Есть еще бизнес-процессы, и это сложнее для нас. Их нужно постоянно обновлять и модернизировать технологии. Вопросы скорости и адаптированности качества и сервиса — это сложно, дорого, и не все это могут», — сказал председатель правления Тинькофф Банка.
«Еще один пункт касается данных. Все розничные банки имеют кучу-кучу данных, но что с ними делать — это большой вопрос технологий. Вопрос правильной настройки: ты должен понять, как их хранить, как их упорядочить, как их применять», — добавил Хьюз.
«И последнее — это вопрос масштаба. И если у тебя есть первые три пункта, то ты должен понять, как масштабировать свой бизнес. Закон джунглей таков: здесь самые большие выживут, а маленькие — умрут. Это вопрос экосистемы», — подытожил он.
АО «Тинькофф Банк» — моноофисный банк, подконтрольный бизнесмену Олегу Тинькову. Ключевые сегменты, в которых работает финучреждение, — кредитные карты и вклады частных лиц. С недавних пор банк обслуживает также и юридических лиц. Основная особенность — дистанционная работа с клиентами с использованием современных каналов связи и через представителей.
На текущий момент Олег Тиньков контролирует пакет в 53,52% акций банка. Доля в 30,41% акций находится в свободном обращении на Лондонской бирже (в форме GDR). Менеджмент TCS Group Holding PLC контролирует долю в 6,07%. Фонд Vostok Emerging Finance владеет долей в 3,49%, Baring Vostok — 2,88%, Goldman Sach’s — 2,19%, Horizon Capital — 1,44%.
По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 247,28 млрд рублей (35-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 52,35 млрд, кредитный портфель — 148,72 млрд, обязательства перед населением — 132,43 млрд.