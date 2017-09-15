Центробанк будет постоянно ориентироваться на таргет по инфляции в 4%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

«Инфляция достигла 4%, и мы хотели бы уточнить описание цели. Нашей целью является инфляция вблизи или около 4%, она может колебаться вверх или вниз вокруг 4%. Раньше мы говорили о горизонте достижения цели, устанавливали точку достижения. Эта цель теперь у нас становится постоянной», — рассказала глава Банка России.

Введение числового коридора колебаний инфляции в ЦБ сочли нецелесообразным. «Мы обсуждали введение числового коридора колебаний инфляции, сейчас считаем это нецелесообразным. Корректирующие меры мы будем принимать только в случае устойчивого и существенного отклонения инфляции от цели», — сказала Набиуллина.

«Введение коридора может породить неверные ожидания наших действий», — уточнила она.