Раньше от хищений страдали люди пожилого возраста, но сейчас жертвами мошенников становятся люди до 40 лет из-за излишнего доверия к технологиям и финтех-компаниям. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артем Сычев.



«За последнее время резко поменялся состав тех граждан, которые находятся под самым пристальным вниманием криминалитета. Если раньше это были в основном люди пожилого возраста, и не нужно объяснять почему. Но на сегодняшний момент от хищений страдают граждане до 40 лет, как это не смешно, которые уже хотят, но еще не имеют большого количества денег. Они слишком доверяют технологиям, они слишком доверяют тому, что им предлагают, в том числе финтех-компании», — рассказал он в ходе выступления на Международном банковском форуме «Банки России — XXI век».



Сычев отметил, что по другую сторону от клиента стоят те, кто просто занимается социальной инженерией, и «аккуратненько смотрят на то, что те компании предлагают такого, где здесь та самая «дырочка».