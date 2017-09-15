Банк России планирует заняться повышением квалификации специалистов в области информационной безопасности. Об этом сообщил на форуме «Банки России — XXI век» замглавы департамента информационных технологий ЦБ Артем Сычев.

Ранее он отмечал проблему нехватки высококвалифицированных кадров. Особенно остра эта проблема, по мнению Сычева, для высокотехнологичных и активно развивающихся банков. «Скоро будет второй круг обсуждения рекомендаций по квалификационным требованиям к специалистам по безопасности. Очень надеюсь, что в середине года мы их выпустим. После этого мы будем двигаться в сторону формирования образовательного стандарта», — говорил он в интервью РБК в феврале.

По словам Сычева, департамент постепенно будет выходить на работу с вузами.



Еще одной проблемой он назвал недостаточную осведомленность населения в вопросах, связанных с информационной безопасностью. По словам Сычева, если когда-то жертвами мошенников были, как правило, пожилые люди, то сейчас это часто лица до 40 лет, которые активно пользуются современными гаджетами и «слишком доверяют технологиям».