Ключевая ставка в РФ выйдет на уровень нейтральных значений в 2019 году. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, отвечая на вопросы журналистов.

«Мы подтверждаем нашу оценку по уровню равновесной ставки в 2,5—3% в реальном выражении. Наша ставка будет оставаться выше нейтрального уровня, пока мы оцениваем инфляционные ожидания как завышенные и не «заякоренные». Опыт других стран показывает, что это может занимать разное время. По нашим оценкам, мы достигнем этого в 2019 году», — отметила она.

«Мы видим, что наша ставка (ключевая ставка. — Прим. Банки.ру) может быть 6,5—7% при инфляции 4%, когда будут «заякорены» инфляционные ожидания, — пояснила Набиуллина. — Это произойдет на временном горизонте двух-трех лет».

«По мере того как инфляция в 4% станет привычным ориентиром для бизнеса, финансовых институтов, домашних хозяйств, станет возможным завершение перехода от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике», — заключила глава ЦБ.



Банк России в пятницу принял решение снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 8,5% годовых.