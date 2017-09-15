Центробанк рассчитывает, что ставки по ипотечным кредитам продолжат снижаться, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

«Что касается развития ипотеки, я бы не назвала это ипотечным бумом, это хороший рост. За семь месяцев этого года количество вновь выданных ипотечных кредитов выросло на 12%, на 7% увеличился размер ипотечного кредита. Мы ожидаем, что ставки продолжат снижаться, и это будет поддерживать спрос. Мы считаем, что будет хороший, здоровый рост», — сказала она.

Как сообщал ранее Банк России, в июле средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам в рублях, предоставленным в течение месяца, составила 10,94%, впервые за всю историю наблюдений опустившись ниже уровня 11%.