Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов положительно оценил снижение ключевой ставки до 8,5% годовых.



«Очень хорошо, что понизили», — сказал он, передает ТАСС.

Между тем Шувалов не стал отвечать, считает ли он возможным дальнейшее снижение ставки ЦБ до конца года.

Совет директоров ЦБ 15 сентября принял решение снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта. Регулятор допускает возможность снижения ключевой ставки на горизонте ближайших двух кварталов.

Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 27 октября.