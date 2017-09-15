Стратегия социально-экономического развития РФ на период до 2025 года найдет отражение в бюджете РФ на 2018 год и плановый 2019—2020 годы, сказал журналистам в кулуарах рыбопромышленного форума вице-премьер Аркадий Дворкович.



«Отдельные темы (стратегии), конечно, в бюджете учитываются, потому что есть абсолютные вещи, которые уже являются частью текущих планов и, конечно, будут частью стратегии», — сказал он.

Вице-премьер отметил, что это касается, в том числе, темы поддержки экспорта, вложений в здравоохранение и образование.

По его словам, работа над стратегией еще продолжается, министр экономического развития Максим Орешкин докладывает на эту тему и главе правительства, и президенту, получает необходимые указания и продолжает консультации с ведомствами и экспертами.