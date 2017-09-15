Немецкая биржа Deutsche Boerse согласилась выплатить штраф в размере 10,5 млн евро, чтобы закрыть дело о торговле инсайдерской информацией. Обвинения были предъявлены исполнительному директору Deutsche Boerse Карстену Кенгэтеру, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.



Deutsche Boerse обвинили в секретных переговорах с Лондонской фондовой биржей, с которой планировалось слияние, а исполнительного директора Карстена Кенгэтера — в покупке акций Deutsche Boerse на 4,5 млн евро. Сделка по слиянию была недавно заблокирована Европейской комиссий из-за возможных проблем конкуренции.

Кенгэтер утверждал, что покупка акций была сделано до того, как начались переговоры о возможном слиянии в январе 2016 года. Тем не менее, обвинители утверждали, что слияние бирж обсуждалось с лета 2015 года, что означало бы, что Кенгэтер воспользовался инсайдерской информацией при покупке.

Несмотря на согласие выплатить штраф, Deutsche Boerse заявила, что она «не разделяет точку зрения прокурора относительно выдвинутых обвинений».