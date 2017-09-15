Процентные ставки по депозитам и кредитам снижаются быстрее, чем ключевая ставка. Об этом заявила в пятницу глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая после заседания совета директоров ЦБ, на котором было принято решение о снижении ключевой ставки на 0,5 процентного пункта (до 8,5% годовых).

Говоря о факторах, которые учитывал регулятор при принятии решения о снижении ставки, Набиуллина отметила, что денежно-кредитные условия формируются не только на основе уже принятых решений по ключевой ставке (которые, по ее словам, транслируются в экономику постепенно), но и с учетом ожиданий будущих действий Банка России по ставке, причем не только краткосрочных, но и на среднесрочную перспективу.

«Это отражается в том, что процентные ставки по депозитам и кредитам снижаются быстрее, чем ключевая ставка», — констатировала она. В частности, с начала года ключевая ставка, без учета сегодняшнего снижения, была уменьшена на 1 п. п. (до 9%), при этом ставки по долгосрочным кредитам упали на 1,8 п. п. (до примерно 10% годовых), по долгосрочным депозитам — на 1,2 п. п. (до уровня около 8% годовых).

По словам Набиуллиной, в текущий момент денежно-кредитные условия и их изменение способствуют постепенному восстановлению потребительского спроса. «Начавшийся переход от сберегательной модели поведения населения к росту потребления происходит плавно. Норма сбережения снизилась, в том числе за счет оживления на рынке потребительского кредитования», — указала она.

«В условиях роста экономики усиление потребительской активности — это естественный процесс. Увеличиваются розничные продажи. Опросы говорят о том, что люди готовы все чаще совершать крупные покупки. Восстанавливается спрос на товары длительного пользования. Но, как мы уже неоднократно подчеркивали, важно, чтобы этот процесс происходил постепенно и не приводил к перегреву экономики и давлению на инфляцию. Сейчас этого не происходит. Источником роста потребительских расходов в большей степени служит увеличение заработных плат, а не кредиты. В свою очередь в целом по экономике повышение зарплат пока идет сбалансированно с ростом производительности труда и не имеет проинфляционного эффекта», — отметила глава Центробанка.

