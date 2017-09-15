Очередное снижение Банком России ключевой ставки — на 0,5 процентного пункта (до 8,5%) — на фоне наметившегося оживления экономики является серьезным стимулом для активизации кредитной деятельности банков в интересах экономики. Такое мнение главы комитета Госдумы по финансовому рынку, председателя совета Ассоциации банков России Анатолия Аксакова приводится в сообщении ассоциации.

«Рад, что мои прогнозы о возможном снижении ключевой ставки до 8% к концу кода близки к воплощению», — заявил он. По словам Аксакова, он предполагал, что ЦБ РФ снизит ключевую на 0,5 п. п., хотя многие коллеги говорили, что в лучшем случае снижение составит 0,25 п. п. «Приветствую действия ЦБ РФ, считаю их адекватными текущей ситуации на финансовом рынке», — добавил Аксаков.

«Снижение ключевой ставки простимулирует снижение процентных ставок по кредитам, в том числе ипотечным. У граждан и предприятий также появятся новые возможности для перекредитования на более выгодных условиях», — добавил он.

Глава Банка России: ставки по ипотеке продолжат снижаться Центробанк рассчитывает, что ставки по ипотечным кредитам продолжат снижаться, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

«Не менее важно и то, что это решение является частью прозрачной и понятной участникам рынка денежно-кредитной политики ЦБ РФ. Банк России следует принципам, которые ранее четко обозначил, — это расширяет возможности стратегического планирования для банков и их клиентов», — заявил Аксаков.



«Рекордно низкая инфляция в современной России, стабильность на валютном рынке, контроль за ситуацией со стороны регулятора — все это позволяет более решительно снижать ключевую ставку, — заключил председатель совета ассоциации «Россия». — Уверен, что до конца года будет еще решение о снижении ключевой ставки, которое, в свою очередь, поддержит начавшийся экономический рост».