Белоруссия получила государственный кредит Российской Федерации, сообщает Минфин республики.
Средства в полном объеме — 700 млн долларов — были зачислены 15 сентября на счет белорусского финансового ведомства.
Соглашение о предоставлении кредита было подписано между Москвой и Минском 30 августа 2017 года. Кредит предоставляется на срок 10 лет.
Вступило в силу соглашение о десятилетнем российском кредите Белоруссии на 700 млн долларов
Заключено межправительственное соглашение о предоставлении Россией Белоруссии в 2017 году государственного кредита в сумме 700 млн долларов США на цели погашения и обслуживания в текущем году ее госдолга перед РФ. Документ был подписан 30 августа 2017 года, вступил в силу 11 сентября и 13 сентября опубликован на российском официальном интернет-портале правовой информации.