Заключено межправительственное соглашение о предоставлении Россией Белоруссии в 2017 году государственного кредита в сумме 700 млн долларов США на цели погашения и обслуживания в текущем году ее госдолга перед РФ. Документ был подписан 30 августа 2017 года, вступил в силу 11 сентября и 13 сентября опубликован на российском официальном интернет-портале правовой информации.