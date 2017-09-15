Минэкономразвития ожидает более крепкого курса рубля в 2017 году, чем предусматривает скорректированный в августе макропрогноз на 2017—2019 годы, сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин.



«К той версии, что была презентована в августе, — мы внимательно посмотрели на то, что сейчас происходит в экономике, решили сделать несколько изменений, — рассказал министр. — Из таких изменений: немножко повысили цену на нефть, потому что видим, что она держится выше того уровня, что был запланирован (49 долларов за баррель), будет сейчас около 50 долларов за баррель; чуть более крепкий рубль на фоне более высоких цен на нефть».