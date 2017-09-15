Минэкономразвития понизило прогноз по инфляции в 2017 году до 3,2%, не исключает замедления до уровня ниже 3%. Об этом сообщил журналистам глава МЭР Максим Орешкин.



«Главное изменение, которое мы сделаем, — изменение прогноза по инфляции, наш новый прогноз на 2017 год — 3,2%. Причем мы не исключаем, что при благоприятном сценарии инфляция может опуститься ниже 3%», — сказал министр.

В августе Минэкономразвития изменило прогноз по годовой инфляции на 2017 год с 3,7% до 3,5%. Зато прогнозы по инфляции на 2018—2020 годы МЭР оставило без изменений — на уровне 4%.