Банк «Авангард» снизил ставки по вкладам в рублях на 0,5 процентного пункта.
«Базовый» с ежемесячной выплатой процентов (на три, шесть месяцев и один год) открывается под 6—6,5%, с выплатой процентов в конце срока (на один, три, шесть месяцев и один год) — под 6—7% годовых.
При оформлении вклада «Базовый» через интернет-банк процентная ставка составит 4,75—7% годовых. Срок — десять, 20 дней, один, три, шесть месяцев и год.
«Мультивалютный-Интернет» с ежемесячной выплатой процентов (на три, шесть месяцев и год) можно разместить под 5,5—6%, а с выплатой процентов в конце срока (на 20 дней, один, три, шесть месяцев и год) — под 5—6,5% годовых.
Сумма первоначального взноса по всем вышеперечисленным вкладам — от 10 тыс. рублей.
Доходность «Сберкнижки» с ежемесячной капитализацией процентов составляет 6,5—7%, а с выплатой процентов в конце срока — 7—7,5% годовых. Минимальная сумма — 100 тыс. рублей. Сроки размещения средств — три, шесть месяцев и год.
Пополнение допускается только для депозитов, оформляемых через интернет-банк, в течение первого дня действия договора (до 0:00 по московскому времени).
ПАО «АКБ «Авангард» — крупный по размеру активов финансовый институт с развитой сетью подразделений как в Москве, так и в регионах. В корпоративном сегменте основными направлениями деятельности являются расчетно-кассовое обслуживание и кредитование коммерческих предприятий, в рознице — выпуск и обслуживание кредитных карт, а также привлечение средств населения во вклады.
Ключевой бенефициар — президент, председатель совета банка Кирилл Миновалов (владеет пакетом в 99,27% через ООО «Алькор Холдинг Групп»). На миноритариев приходится 0,73% акций.
По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 141,71 млрд рублей (50-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 20,20 млрд, кредитный портфель — 65,13 млрд, обязательства перед населением — 42,20 млрд.