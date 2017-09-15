Банк «Авангард» снизил ставки по вкладам в рублях на 0,5 процентного пункта.



«Базовый» с ежемесячной выплатой процентов (на три, шесть месяцев и один год) открывается под 6—6,5%, с выплатой процентов в конце срока (на один, три, шесть месяцев и один год) — под 6—7% годовых.

При оформлении вклада «Базовый» через интернет-банк процентная ставка составит 4,75—7% годовых. Срок — десять, 20 дней, один, три, шесть месяцев и год.

«Мультивалютный-Интернет» с ежемесячной выплатой процентов (на три, шесть месяцев и год) можно разместить под 5,5—6%, а с выплатой процентов в конце срока (на 20 дней, один, три, шесть месяцев и год) — под 5—6,5% годовых.

Сумма первоначального взноса по всем вышеперечисленным вкладам — от 10 тыс. рублей.

Доходность «Сберкнижки» с ежемесячной капитализацией процентов составляет 6,5—7%, а с выплатой процентов в конце срока — 7—7,5% годовых. Минимальная сумма — 100 тыс. рублей. Сроки размещения средств — три, шесть месяцев и год.

Пополнение допускается только для депозитов, оформляемых через интернет-банк, в течение первого дня действия договора (до 0:00 по московскому времени).