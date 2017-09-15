Банк России будет придавать большее значение рискам повышения инфляции по сравнению с достигнутым таргетом, чем факторам противоположного действия. Об этом заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая после заседания совета директоров ЦБ, на котором было принято решение о снижении ключевой ставки на 0,5 процентного пункта до 8,5% годовых.

Цель ЦБ — инфляция вблизи 4% — достигнута, и теперь возможно отклонение показателя не только вверх, но и вниз, отметила Набиуллина, пояснив, что под рисками надо понимать предпосылки к существенному и устойчивому во времени отклонению инфляции от 4%.

​Набиуллина: цель по инфляции в 4% становится постоянной Центробанк будет постоянно ориентироваться на таргет по инфляции в 4%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

«Сейчас есть факторы, которые толкают инфляцию вниз, но в целом инфляционные риски смещены вверх и имеют среднесрочный характер», — указала глава Центробанка.

По ее словам, в части проинфляционных рисков в фокусе внимания регулятора остаются «высокая неопределенность внешнеэкономических условий, их влияние на инфляцию, курсовые и инфляционные ожидания».

Также к превышению инфляцией уровня в 4% может привести более быстрый, чем позволяют возможности производства, рост потребительской активности.

Инфляционные риски представляет и возможное усиление дефицита кадров, которое способно привести к отставанию роста производительности труда от увеличения зарплат в отдельных отраслях экономики, предупредила глава ЦБ. «Этот эффект может смягчить трудовая миграция из-за рубежа, которая оказывает сдерживающее влияние на динамику реальной заработной платы, — сделала оговорку Набиуллина. — Особенно заметны эти процессы в таких отраслях, как строительство, торговля, сельское хозяйство». Однако, по ее словам, использование дешевого труда в среднесрочной перспективе снижает стимулы к поиску эффективных технологий, что может вылиться и в замедление темпов роста производительности труда.

Банк России: в 2018 году инфляция будет как выше, так и ниже 4% Конъюнктурные факторы в течение 2018 года будут приводить к тому, что инфляция может находиться как выше, так и ниже 4%, говорится в сообщении ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров.



Что касается рисков существенного отклонения инфляции вниз, то оно, по оценкам Центробанка, может произойти под влиянием динамики продовольственных цен. Однако в ЦБ считают, что оно не будет устойчивым.

«Другим фактором может стать повышение цен на нефть, которое мы рассматриваем как альтернативный сценарий», — добавила Набиуллина.



«Инфляция достигла цели в 4%, но на самом деле мы находимся только в начале пути по обеспечению ценовой стабильности», — подчеркнула председатель Банка России. «Нам еще предстоит закрепить инфляцию вблизи цели, снизить и «заякорить» инфляционные ожидания, укрепить доверие к политике Центрального банка. В этих условиях мы будем придавать большее значение проинфляционным рискам, чем факторам противоположного действия», — заключила Набиуллина.