Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за первую декаду сентября составила 7,348%. Такие данные опубликовал Банк России в пятницу.

Как сообщалось ранее, за третью декаду августа ставка находилась на минимальном за всю историю наблюдений ЦБ (с середины 2009 года) уровне 7,338%. Таким образом, показатель вырос на 0,01 процентного пункта.

На пиковой отметке в 15,635% максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам была в конце декабря 2014 года после резкого повышения ключевой ставки Центробанком (сразу на 6,5 п. п. — до 17% годовых) для стабилизации ситуации на валютном рынке.

В десятку банков с наибольшим объемом рублевых вкладов населения входят: Сбербанк, ВТБ 24, ВТБ Банк Москвы, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-Банк, «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

Регулятор рекомендует банкам не превышать уровень средней максимальной ставки топ-10 кредитных организаций более чем на 3,5 п. п. (до конца 2014 года допускалось превышение максимум на 2 п. п.).

С 1 июля 2015 года размер взносов в фонд страхования вкладов (ФСВ) привязан к уровню ставок по депозитам. Для банков, которые укладываются в базовый уровень доходности (среднее из максимальных ставок банков, привлекающих две трети средств населения), ставка отчислений в ФСВ с III квартала 2016 года составляет 0,12% расчетной базы за квартал (против прежней 0,1% расчетной базы).

При превышении базового уровня на 2—3 п. п. надбавка изначально составляла 20%, более чем на 3 п. п. — 150%. Со II квартала 2016 года дополнительная и повышенная дополнительная ставки были увеличены до 50% и 200% базовой ставки соответственно, а с IV квартала 2016-го повышенная дополнительная ставка равнялась 300% базовой.

В начале октября 2016 года совет директоров Агентства по страхованию вкладов принял решение увеличить повышенную дополнительную ставку страховых взносов в ФСВ с I квартала 2017 года до 400% базовой ставки, а со II квартала 2017-го — до максимально допустимых 500% базовой ставки.

Установленный Банком России на сентябрь базовый уровень доходности по рублевым депозитам до востребования равняется 6,907%, по вкладам на срок до 90 дней — 8,475%, от 91 до 180 дней — 8,635%, от 181 дня до года — 8,705%, свыше года — 8,633%.

ЦБ установил базовый уровень доходности вкладов на сентябрь
ЦБ установил базовый уровень доходности вкладов на сентябрь

Банк России определил базовый уровень доходности вкладов на сентябрь 2017 года. Соответствующие материалы размещены на сайте регулятора в понедельник.