За восемь месяцев 2017 года розничный кредитный портфель банков вырос на 7% — до 11,5 трлн рублей, сообщает пресс-служба регулятора.



«Этот показатель стабильно находится в положительной зоне с февраля текущего года», — говорится в информационно-аналитическом материале «О динамике развития банковского сектора РФ в августе 2017 года».

По мнению ЦБ, результаты восьми месяцев говорят о существенном приросте основных показателей деятельности кредитных организаций: активы банковского сектора увеличились на 4,5%; кредиты экономике — на 3,5%, в том числе кредитование нефинансовых организаций — на 2,3%. Значителен прирост вкладов населения, которые выросли с начала года на 5%.

Как сказали в Центробанке, прибыль восьми месяцев текущего года в размере 997 млрд рублей превысила финансовый результат 2016 года (930 млрд).

Объем просроченной задолженности по корпоративному портфелю увеличился с начала года на 4,1%, а по розничному — на 3,8%. Удельный вес просроченной задолженности по кредитам нефинансовым организациям за январь — август вырос до 6,5%, а по розничным кредитам сократился до 7,7%.

Требования кредитных организаций к Банку России (по депозитам и корреспондентским счетам) увеличились с начала года на 21,3%; выросла по сравнению с началом года и их доля в активах банковского сектора до 3,7%.

Объем межбанковских кредитов, предоставленных банкам — резидентам, увеличился на 3,1%; портфель МБК, предоставленных банкам — нерезидентам, сократился на 6,3%.

Кредиты финансовым организациям — резидентам (кроме банков) увеличились на 15,2%.

Портфель ценных бумаг за январь — август 2017 года вырос на 11%, главным образом за счет увеличения на 11,3% вложений в долговые ценные бумаги.

Вклады населения за восемь месяцев выросли на 5%; более скромным — на 0,9% — был прирост депозитов и средств организаций на счетах.

Портфель МБК, привлеченных от банков — нерезидентов, с начала года уменьшился на 14%. За январь — август объем выпущенных ценных бумаг (облигаций, векселей и банковских акцептов) увеличился на 4,8%.