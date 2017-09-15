Совокупный объем неликвидных активов на балансе банков на данный момент составляет около 5—7 трлн рублей, сообщил в кулуарах форума «Банки России — XXI век» в Сочи первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский.

По его словам, это оценка, которую дают международные рейтинговые агентства, имеющие доступ к отчетностям банков.

«Неликвидные активы есть не только у частных, но и у ряда государственных банков, до которых расчистка пока не дошла», — сказал он.

Хотимский отметил, что для полного оздоровления банковского сектора потребуется как минимум три-четыре года.

«Есть ограничения по общественной готовности принять все те неликвиды, которые сейчас находятся на балансах. Кроме того, ограничен менеджерский ресурс сотрудников АСВ и Центрального банка, которые занимаются этой работой», — объяснил он.