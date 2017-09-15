Промышленное производство в России в августе увеличилось на 1,5% в годовом выражении после роста на 1,1% в июле. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу данные Росстата.

При этом относительно июля производство выросло на 2%, а с исключением сезонного и календарного факторов — на 0,3%.

В январе — августе промпроизводство увеличилось на 1,9% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.

Как сообщалось ранее, в июле годовые темпы роста промпроизводства замедлились до 1,1% с 3,5% месяцем ранее. Минэкономразвития объясняло такую динамику снижением отгрузки обрабатывающей промышленности.

Согласно прогнозу МЭР, по итогам года промпроизводство вырастет на 2%.