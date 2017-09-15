Аналитики Объединенного кредитного бюро (ОКБ) проанализировали персональные кредитные портфели потенциальных банкротов на основе данных о 47 млн заемщиков с открытыми счетами, информация о которых хранится в бюро. К потенциальным банкротам были отнесены граждане, попадающие под действие закона, то есть имеющие долг более 500 тыс. рублей и просрочки платежа 90 и более дней хотя бы по одному кредиту. На конец первого полугодия 2017 года под это определение попадали порядка 660 тыс. россиян.

Банки.ру с помощью ОКБ нарисовал портрет потенциального банкрота. И заодно подсчитал в разных «единицах измерения», много это или мало — 660 тыс. потенциальных банкротов?