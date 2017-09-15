Данные по промышленности в августе указывают на рост ВВП выше 2%, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.



Ранее Росстат сообщил, что промышленное производство в России в январе — августе 2017 года выросло на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в августе 2017-го в годовом выражении рост составил 1,5%.

«В целом мы ожидаем, что рост ВВП вернется выше отметки 2%, нужно сейчас дождаться данных, которые выйдут на следующей неделе — по росту розничной торговли и другим показателям, тогда дадим оценку конкретную, но ожидаем выше 2%, первые данные по промышленности на это указывают», — сказал Орешкин.

Министр также сообщил, что МЭР не будет пересматривать прогноз по росту ВВП РФ в 2017 году на уровне 2,1%.

«Мы в начале года вышли с оценкой в 2%, ситуация развивается, как мы ожидали, поэтому чуть-чуть повысили — до 2,1%. Очень рады, что оценки экспертного сообщества и ЦБ постепенно подтянулись, и ЦБ нашу оценку взял в центр диапазона», — отметил он.

Ранее Центральный банк повысил прогноз прироста ВВП по итогам текущего года до 1,7—2,2%, тогда как прежде прогнозировал увеличение ВВП в 2017-м на 1,3—1,8%. При этом в дальнейшем темп прироста ВВП выше 1,5—2% в год будет достижим, как отмечал ЦБ, при условии проведения структурных преобразований.