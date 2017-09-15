Рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило рейтинги Алмазэргиэнбанка: долгосрочные рейтинги дефолта эмитента — до «B+» с «BB-», рейтинг устойчивости — до «b-» с «b». Рейтинги помещены на пересмотр с возможностью понижения (Rating Watch Negative). Полный список рейтинговых действий приводится в сообщении агентства.

Объясняя понижение долгосрочных РДЭ банка, аналитики указывают на задержку в предоставлении ему капитала ключевым акционером — Республикой Саха (Якутия), чего и ожидали в Fitch. Такая поддержка необходима банку для резервирования существенных кредитных рисков, на которые обратил внимание Центробанк РФ по итогам недавней проверки финучреждения. По мнению агентства, задержка помощи может поставить Алмазэргиэнбанк в зависимость от послаблений ЦБ в вопросе соблюдения регулятивных требований к достаточности капитала.

В свою очередь ухудшение рейтинга устойчивости банка обусловлено его существенно более слабыми позициями по регулятивному капиталу после создания резервов в июле и августе 2017 года.

Статус рейтинга «на пересмотре с возможностью понижения» отражает неопределенность относительно планов по докапитализации банка и возможности получения им временных регулятивных послаблений в виде отложенных резервных требований.

По информации Fitch, ЦБ РФ в ходе недавней проверки предъявил банку существенные требования по формированию резервов. Банк частично досоздал резервы, что вылилось в снижение достаточности его основного капитала до уровня 6,4% на конец августа-2017 при регулятивном минимуме в 6% без учета надбавки для поддержания капитала в 1,25%. Однако, как указывают в Fitch, банку может потребоваться создать дополнительные резервы, и в этом случае в ожидании поддержки от акционера (в форме объемного вливания основного капитала во II квартале 2018 года и конвертации существующего субординированного долга, учитываемого в капитале второго уровня, в бессрочный долг в составе основного капитала в IV квартале 2017-го) банку остается рассчитывать на регулятивные послабления в виде отсрочки по резервам.



Аналитики поясняют, что, по их информации, значительная задержка со стороны республиканских властей в предоставлении капитальной поддержки Алмазэргиэнбанку связана с необходимостью продажи ряда активов для получения достаточных денежных средств ввиду ограниченности доступных сейчас ресурсов. По словам представителей региональных властей, продажа активов принципиально согласована с покупателем и должна быть завершена к концу текущего года, но окончательные условия еще не утверждены, что, по мнению Fitch, создает неопределенность относительно сроков сделки и, соответственно, объема планируемого вливания в капитал банка. Что касается конвертации субординированного долга, то сделка представлена на согласование регуляторам.

