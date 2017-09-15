Банки и операторы сотовой связи могут без согласия абонента обмениваться данными о смене сим-карты, номера телефона или завершении обслуживания абонента. Об этом говорится в письме Минкомсвязи, текст которого опубликован на сайте Национальной платежной ассоциации.



Как заявили в ведомстве, эти данные не будут относиться к сведениям об абоненте.

«Данная информация, в соответствии с требованиями закона «О связи», не относится к сведениям об абонентах, за исключением случаев, связанных с заменой стороны по договору», — сообщается в нем.

При этом в ведомстве отметили, что предоставление информации о физлицах третьим лицам должно осуществляться с соблюдением требований закона «О персональных данных».

Ранее Национальная платежная ассоциация направила в Минкомсвязь запрос по поводу возможности операторам связи передавать кредитным организациям на основании заключенных договоров информацию о статусе обслуживания абонента без получения его (абонента) согласия в случае смены номера, расторжения договора с оператором, смены владельца номера, уведомление о факте изменения сим-карты и т. д.