Российские фондовые торги закрылись в пятницу разнонаправленным изменением ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс ММВБ вырос на 0,07% и составил 2 053,81 пункта. Индекс РТС просел на 0,2% — до отметки 1 123,43.

Акции «ЛУКОЙЛа» прибавили в цене 0,29%, Сбербанка — 0,06%, «АЛРОСы» — 0,32%, Московской биржи — 1,29%. Бумаги «Газпрома» подешевели на 0,67%.

«Российский фондовый рынок на исходе недели двигался разнонаправленно. Индекс ММВБ вырос вопреки общему убеждению, что после понижения ставки начнутся биржевые распродажи. Решения ЦБ РФ на инвесторов особенного впечатления не произвели, так как были полностью ожидаемыми. Индекс ММВБ остается внутри «боковика» 2 030—2 070 пунктов, шансы на скачок в область 2 075 пунктов присутствуют, но уменьшаются с каждым днем», — отмечает старший аналитик компании «Альпари» Анна Бодрова.