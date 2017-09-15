Минфин РФ предварительно оценил дефицит федерального бюджета за восемь месяцев в 403,6 млрд рублей, или 0,7% ВВП.



Как говорится в сообщении министерства, без учета выплат по внешнему и внутреннему долгу федеральный бюджет исполнен с профицитом в 0,1% ВВП.

Доходы бюджета составили 9,607 трлн рублей, или 65,4% к общему объему доходов, утвержденному законом о бюджете на текущий год. Расходы — 10,01 трлн рублей (60,3% к утвержденному годовому объему и 59,3% к уточненной бюджетной росписи).

ФНС перечислила в бюджет 5,824 трлн рублей, ФТС — 2,846 трлн, другие федеральные органы перечислили 936,467 млрд.