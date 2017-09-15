Доллар и евро завершили основную валютную сессию ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара на 19:00 мск вырос на 8 копеек и составил 57,5825 рубля. Курс евро поднялся на 34 копейки, остановившись на отметке 68,8775 рубля.

Максимальный курс сделки по доллару равнялся 57,78 рубля, минимальный — 57,3775. Всего за торговый день совершена 28 161 сделка на 3 млрд 159 млн 110 тыс. долларов.

Максимальный курс сделки по евро составил 69,1375 рубля, минимальный — 68,4175. Всего за торговый день совершено 4 538 сделок на 288 млн 647 тыс. евро.