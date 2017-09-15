Банк России стал победителем конкурса на проведение Х Глобального форума Альянса за финансовую доступность (АФД) в 2018 году. Об этом было объявлено на торжественной церемонии в ходе ежегодного Глобального форума АФД, который прошел в Шарм-эль-Шейхе, сообщает пресс-служба регулятора.



Международная организация «Альянс за финансовую доступность» объединяет регулирующие финансовые органы 95 государств, в том числе из всех стран — участниц БРИКС, и занимается вопросами расширения доступа к финансовым услугам, а также повышения их качества. Банк России является членом Альянса за финансовую доступность с 2014 года.

Глобальный форум, главное мероприятие АФД, на котором собираются все члены для выработки и принятия стратегических решений, проходит ежегодно в сентябре. В текущем году заявки на проведение следующего Глобального форума были поданы несколькими членами Альянса, и после изучения заявки российского регулятора было принято решение провести Глобальный форум-2018 в Сочи. Он станет первым Глобальным форумом, который пройдет в регионе Центральной и Восточной Европы.

При выборе победителя, согласно регламенту, учитывались усилия претендента в области повышения финансовой доступности, уровень социально-экономического развития, наличие необходимой инфраструктуры, а также возможность страны обеспечить должный уровень безопасности мероприятия.