Сбербанк запустил обновленное приложение «Сбербанк Онлайн» для Android и iOS с возможностью оплаты налогов по QR-кодам.

Помимо оплаты налогов приложение позволяет произвести оплату по QR- и штрихкодам, которые содержатся на квитанциях, — например, за услуги ЖКХ, штрафы ГИБДД и др. Для этого достаточно навести камеру телефона на QR- или штрихкод на платежном документе. Приложение распознает информацию и автоматически подставит ее в поля оплаты. Функция находится в разделе «Платежи».

«В прошлом году наши клиенты совершили более 100 миллионов налоговых платежей через Сбербанк. Мы ожидаем, что в 2017 году таких платежей станет еще больше. Для удобства наших клиентов мы запустили функцию распознавания QR-кода, которая позволяет оплатить налоги всего за минуту, не требуется указывать какие-либо реквизиты. Не нужно тратить время на поход в отделение для получения бумажной квитанции об оплате», — сказал заместитель председателя правления Сбербанка Александр Торбахов.