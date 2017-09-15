Министерство финансов Украины не видит рисков возврата к экономике уровня развития 2014 года. Об этом заявил замглавы Минфина республики Сергей Марченко.



«Я не вижу оснований», — сказал он в эфире «Пятого канала».

Так представитель министерства прокомментировал заявления первого заместителя директора-распорядителя МВФ Дэвида Липтона по поводу того, что имеются опасения, что политика Киева может привести к ухудшению экономики до уровня 2014-го.

«Мне сложно сказать, почему Липтон сделал такое заявление», — признался Марченко.

По его словам, возможно, это перестраховка, «чтобы немного подтолкнуть нас».