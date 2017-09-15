ЦБ РФ улучшил прогноз по чистому оттоку капитала на 2017 год, до 17 млрд долларов, говорится в докладе о денежно-кредитной политике.



«Параллельно с сокращением профицита текущего счета уменьшится и чистый вывоз капитала частным сектором с 17 млрд долларов в 2017-м до 10 млрд в 2018—2020 годах», — говорится в документе.



Замедление роста отрицательного сальдо финансового счета по частному сектору, как ожидается, произойдет в первую очередь за счет менее интенсивного по сравнению с предыдущими годами сокращения иностранных обязательств в 2017—2018 годах. Во-первых, согласно графику выплат по внешнему долгу объем погашения внешней задолженности снизится. Во-вторых, компании будут находить не затронутые санкциями источники внешнего финансирования. Более того, на фоне роста российской экономики инвестиционная привлекательность страны улучшится.

С 2019 года, по мнению ЦБ, ожидается чистый приток иностранных обязательств частного сектора.

Вместе с тем главным компонентом отрицательного сальдо финансового счета по частному сектору с 2017 года снова будет наращивание иностранных активов. В 2018-м оно замедлится на фоне снижения цены нефти и поступлений от внешнеэкономической деятельности.

В 2019—2020 годах в условиях низких цен на нефть спрос на иностранные активы останется небольшим, но усилится благодаря увеличению доходов экономических агентов на фоне экономического роста России.

По сравнению с предыдущим докладом прогноз отрицательного сальдо финансового счета по частному сектору понижен на всем прогнозном горизонте. На фоне меньших прогнозируемых поступлений по текущему счету российский частный сектор будет располагать менее существенными средствами для приобретения иностранных активов.

Ранее ЦБ прогнозировал отток капитала на уровне 19 млрд долларов в 2017-м, 11 млрд — в 2018-м и по 14 млрд в 2019—2020 годах.