ЦБ РФ сохранил прогноз по динамике цен на нефть до конца года. Так, среднегодовая стоимость Urals составит около 50 долларов за баррель. Такая оценка содержится в докладе Центробанка о денежно-кредитной политике.

«Позитивные и негативные факторы, действовавшие на сырьевых рынках и в мировой экономике в июне — первой половине сентября, в целом компенсировали друг друга. В связи с этим Банк России сохранил видение относительно динамики нефтяных цен до конца 2017 года и в среднесрочной перспективе. Как и в базовом сценарии июньского доклада, предполагается сохранение цены на нефть марки Urals вблизи текущих значений до конца года и формирование ее среднегодового уровня около 50 долларов за баррель», — говорится в документе.

По мнению ЦБ, динамика цен на нефть останется фактором, поддерживающим рост российской экономики до конца 2017 года.

При этом отмечается, что сдерживающее влияние на цены в июне — сентябре оказывали факторы со стороны предложения: некоторое увеличение добычи в рамках соглашения об ограничении добычи рядом стран, в течение длительного периода перевыполнявших взятые на себя обязательства (например, Саудовская Аравия), а также частичное восстановление производства нефти в Ливии и Нигерии. Они не привели к развороту в динамике цен на нефть, став причиной лишь их эпизодического снижения в июне — августе.

Со стороны спроса на энергоносители значимым риском на будущее является также возможное замедление роста экономики Китая, несмотря на умеренно оптимистичные оценки ряда международных организаций в отношении его перспектив.