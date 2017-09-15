Департамент корпоративных отношений Центробанка 15 сентября зарегистрировал отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций банка ВТБ 24 (индивидуальный государственный регистрационный номер 10201623В006D от 15 августа 2017 года) общим номинальным объемом порядка 9 млрд 625,216 млн рублей. Сообщения об этом размещены на сайте регулятора и на портале раскрытия корпоративной информации.

Согласно материалам эмитента, акции номинальной стоимостью 1 рубль за штуку размещались по цене 3 рубля за бумагу. Таким образом, объем фактического вливания в капитал банка превысил 28 млрд 875,648 млн рублей.

ВТБ 24 и Почта Банк увеличат капитал Почта Банк планирует увеличить уставный капитал путем размещения дополнительной эмиссии обыкновенных именных акций по закрытой подписке. Соответствующее решение было принято в среду, 16 августа, на внеочередном общем собрании акционеров кредитной организации.

Уставный капитал ВТБ 24 до размещения допвыпуска акций составлял более 113 млрд 382,854 млн рублей, размер собственных средств (капитала) банка на 1 августа 2017 года — более 333,014 млрд.

В сообщении банка указано, что доля фактически размещенных ценных бумаг составила 99,9329% от запланированного количества (ранее сообщалось, что объем допэмиссии должен составить около 9 млрд 631,676 млн рублей).



Бумаги размещались по открытой подписке. В материалах ВТБ 24 указано, что весь размещенный объем допэмиссии выкупил его ключевой акционер — банк ВТБ. Отметим, что доля фактически размещенной допэмиссии совпадает с долей ВТБ в банке ВТБ 24, также составляющей 99,9329%.