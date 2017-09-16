Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг Российской Федерации на уровне «BВ+» с «позитивным» прогнозом.



Также был подтвержден краткосрочный суверенный рейтинг в иностранной валюте на уровне «В», долгосрочный рейтинг в национальной валюте на уровне «BBB-» и краткосрочный рейтинг в нацвалюте на уровне «A-3».

Текущее восстановление российской экономики и импульс, заданный реформами, которые будут проводиться в постэлекторальный период, могут способствовать ускорению невысокого в настоящее время экономического роста, несмотря на санкции и низкие цены на нефть, считают в S&P.

«Российский банковский сектор нестабилен, что недавно продемонстрировало введение временной администрации в один из крупнейших частных банков. Вместе с тем, как нам представляется, фиксальные и макроэкономические риски этого события ограничены, и мы видим некоторые признаки восстановления роста кредитования», — говорится в сообщении.

По мнению агентства, «позитивный» прогноз указывает на то, что рейтинги РФ могут быть повышены, если тенденция восстановления экономического роста будет продолжена или если продолжающаяся стабилизация финансового сектора трансформируется в рост кредитования в банковском секторе.