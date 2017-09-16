Иностранные инвесторы охотно вкладываются в Россию, несмотря на неинвестиционность рейтинговых оценок, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Рейтинговые агентства пока придерживаются консервативного подхода к оценке нашей экономики. Однако сами иностранные инвесторы охотно вкладываются в Россию, в наши ценные бумаги и валюту, несмотря на неинвестиционность рейтинговых оценок и геополитический шум», — сказал Силуанов журналистам, комментируя решение агентства S&P по рейтингу России.

По его словам, проводимая правительством взвешенная бюджетная политика делает российскую экономику предсказуемой. «Принятая конструкция бюджетных правил существенно снижает зависимость экономики и курса рубля от цен на нефть», — отметил Силуанов.

«Разночтения в оценках между инвестиционным сообществом и рейтинговыми агентствами не могут быть устойчивыми, и по мере укрепления положительных трендов в российской экономике они сойдут на нет», — считает он.