Власти Китая предписали местным криптовалютным биржам полностью прекратить торговлю и уведомить пользователей о своем закрытии, сообщает Reuters.

«Все торговые биржи должны к полуночи 15 сентября опубликовать уведомление об остановке торговли криптовалютами и объявить о прекращении регистрации новых пользователей», — сказано в заявлении правительства. Вместе с тем к 20 сентября биржам необходимо уведомить правительство, каким образом пользователи смогут без рисков изъять средства, а также о способах обеспечения защиты интересов инвесторов.

Отмечается, что таким образом Пекин сигнализирует о сдерживании финансовых рисков в отрасли. «Китай пытается ограничить криптовалютный бизнес с целью снизить риски, поскольку потребители ринулись на рынок, где уровень спекуляции очень высок и который показывал быстрые темпы роста в этом году», — пишет Reuters.