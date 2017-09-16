Канцлер Германии Ангела Меркель высказалась против ослабления санкций в отношении России. По ее словам, российская инициатива об учреждении миссии ООН по содействию охране Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на юго-востоке Украины не является основанием для смягчения санкций.

«Должны быть достигнуты существенные успехи, которых мы пока, к сожалению, не имеем», — заявила Меркель в интервью медиагруппе Funke.

Она назвала интересной инициативу России об учреждении миссии ООН в Донбассе. «В этом направлении мы должны работать дальше, однако это ростки, которые пока не дают повода для ослабления санкций», — сказала канцлер, добавив, что миротворцы должны иметь доступ ко всей территории Донбасса.

Меркель также заявила, что не разделяет позицию лидера Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиана Линднера по поводу Крыма. По ее мнению, присоединение полуострова к России «противоречит международному праву».

Ранее Линднер предложил Европе закрыть глаза на изменение статуса Крыма и, вместо того чтобы продолжать усиливать давление на Россию, перейти к «выстраиванию отношений». Его поддержал кандидат в канцлеры от партии «Альтернатива для Германии» Александер Гауланд.