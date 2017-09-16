Арбитражный суд Новгородской области удовлетворил несколько заявлений Россельхозбанка о включении долга перед ним в размере более 6 млрд рублей в реестр требований кредиторов признанного банкротом бывшего губернатора региона Михаила Прусака.
Областной арбитраж 28 июля признал Прусака банкротом, в отношении него была введена процедура реализации имущества. «Проведенный анализ финансового состояния должника показал невозможность восстановления платежеспособности Прусака в установленные законом о банкротстве сроки. Имущества должника достаточно для покрытия судебных расходов и расходов, связанных с выплатой вознаграждения арбитражному управляющему, но недостаточно для удовлетворения требований кредиторов», — отметил суд.
Арбитраж 24 марта ввел реструктуризацию долгов Прусака. Суд включил в реестр требований кредиторов должника в составе третьей очереди требования банка в размере 274,7 млн рублей. Его финансовым управляющим была назначена Виктория Тихомирова из Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Меркурий».
Прусак в 1991—1995 годах занимал должность главы администрации Новгородской области, в 1996—2007 годах — пост губернатора Новгородской области.
Россельхозбанк подал несколько заявлений в Арбитражный суд Новгородской области о включении долга перед ним в размере более 5,5 млрд рублей в реестр требований кредиторов признанного банкротом бывшего губернатора региона Михаила Прусака.
По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 2 898,71 млрд рублей (5-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 380,10 млрд, кредитный портфель — 1 843,35 млрд, обязательства перед населением — 736,04 млрд.