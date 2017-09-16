Арбитражный суд Новгородской области удовлетворил несколько заявлений Россельхозбанка о включении долга перед ним в размере более 6 млрд рублей в реестр требований кредиторов признанного банкротом бывшего губернатора региона Михаила Прусака.

Областной арбитраж 28 июля признал Прусака банкротом, в отношении него была введена процедура реализации имущества. «Проведенный анализ финансового состояния должника показал невозможность восстановления платежеспособности Прусака в установленные законом о банкротстве сроки. Имущества должника достаточно для покрытия судебных расходов и расходов, связанных с выплатой вознаграждения арбитражному управляющему, но недостаточно для удовлетворения требований кредиторов», — отметил суд.

Арбитраж 24 марта ввел реструктуризацию долгов Прусака. Суд включил в реестр требований кредиторов должника в составе третьей очереди требования банка в размере 274,7 млн рублей. Его финансовым управляющим была назначена Виктория Тихомирова из Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Меркурий».

Прусак в 1991—1995 годах занимал должность главы администрации Новгородской области, в 1996—2007 годах — пост губернатора Новгородской области.

Россельхозбанк предъявил требования к экс-губернатору Новгородской области на 5,5 млрд рублей Россельхозбанк подал несколько заявлений в Арбитражный суд Новгородской области о включении долга перед ним в размере более 5,5 млрд рублей в реестр требований кредиторов признанного банкротом бывшего губернатора региона Михаила Прусака.