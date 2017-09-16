ЕЦБ не видит необходимости в настоящий момент проводить проверку качества активов в греческих банках, так как стресс-тестирование в масштабах всего Евросоюза уже запланировано на 2018 год, сообщил член исполнительного совета регулятора Бенуа Кере. Данную информацию передает собкор Банки.ру в Брюсселе.

Кере также добавил, что только ЕЦБ, как руководитель четырех крупнейших греческих банков, может требовать такой анализ.

Ранее греческая газета Kathimerini сообщила, что Международный валютный фонд рассматривает возможность проведения такой проверки качества активов как часть греческого обзора финансовой помощи.



Представитель МВФ Джерри Райс заявил, что вопрос о проверке качества активов греческих банков (AQR) станет частью третьего обзора. В июле МВФ подсчитал, что местным греческим кредиторам потребуется дополнительный капитал в размере не менее 10 млрд евро, что повышает возможные перспективы еще одной рекапитализации.

Райс отметил, что фонд сотрудничает с ЕЦБ и другими европейскими институтами по всем вопросам, и добавил, что «стабильность кредитной системы Греции имеет большое значение для программы».