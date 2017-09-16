Сбербанк планирует до конца следующего года реализовать 159 проектов с использованием технологии искусственного интеллекта. Об этом рассказал глава Сбербанка Герман Греф на съемках викторины «Цифровая экономика. Поколение Z».

«Сегодня у нас нет ни одной сферы деятельности внутри компании, в которой бы мы не пытались использовать искусственный интеллект. Если говорить в числовом выражении — до конца следующего года у нас планируется реализовать 159 проектов на различных направлениях нашей деятельности», — сказал он.

Внедрение искусственного интеллекта радикально меняет внутренний бизнес-ландшафт компании: бизнес-модель, удобство для клиентов, затраты, прибыльность, отметил глава Сбербанка. «Наступил период, когда компания, если она не использует искусственный интеллект в своей деятельности, — она проигрывает», — подчеркнул Греф.

Ранее глава Сбербанка отмечал, что через пять лет порядка 80% операций в банке может совершаться с помощью искусственного интеллекта и без участия людей.

Сбербанк России ПАО «Сбербанк России» — крупнейший банк в России и СНГ с самой широкой сетью подразделений, предлагающий весь спектр инвестиционно-банковских услуг. Учредителем и основным акционером Сбербанка является Центральный банк РФ, владеющий 50% уставного капитала плюс одной голосующей акцией; свыше 40% акций принадлежит зарубежным компаниям. Около половины российского рынка частных вкладов, а также каждый третий корпоративный и розничный кредит в России приходятся на Сбербанк.

По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 23 322,67 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3 381,26 млрд, кредитный портфель — 15 450,07 млрд, обязательства перед населением — 11 464,76 млрд.