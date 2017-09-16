Сбербанк планирует до конца следующего года реализовать 159 проектов с использованием технологии искусственного интеллекта. Об этом рассказал глава Сбербанка Герман Греф на съемках викторины «Цифровая экономика. Поколение Z».

«Сегодня у нас нет ни одной сферы деятельности внутри компании, в которой бы мы не пытались использовать искусственный интеллект. Если говорить в числовом выражении — до конца следующего года у нас планируется реализовать 159 проектов на различных направлениях нашей деятельности», — сказал он.

Внедрение искусственного интеллекта радикально меняет внутренний бизнес-ландшафт компании: бизнес-модель, удобство для клиентов, затраты, прибыльность, отметил глава Сбербанка. «Наступил период, когда компания, если она не использует искусственный интеллект в своей деятельности, — она проигрывает», — подчеркнул Греф.

Ранее глава Сбербанка отмечал, что через пять лет порядка 80% операций в банке может совершаться с помощью искусственного интеллекта и без участия людей.