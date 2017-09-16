Эксперты составили топ-10 российских регионов по потерям страховщиков ОСАГО от мошенничества в первом полугодии 2017 года, сообщили в пресс-службе проекта «ОСАГО: общественная экспертиза».

«Определены регионы с максимальными потерями страховщиков ОСАГО от мошенников по размеру нестраховых выплат (накладных расходов) в судах, спровоцированных автоюристами. По итогам первого полугодия 2017 года на топ-10 регионов пришлось более 52% от общей суммы накладных расходов, которая составила 8,7 миллиарда рублей», — говорится в релизе.



Лидирует в рейтинге Краснодарский край: на первое полугодие 2017-го на нестраховые выплаты по суду в регионе пришлось почти 15% от общей суммы накладных расходов. Во втором месте — Волгоградская область (12,4%), на третьем — Ростовская область (сумма накладных расходов у которой почти в два раза меньше, чем у лидеров рейтинга, — 6,8%).

В десятку лидеров также вошли: Нижегородская и Свердловская области, Республика Башкортостан, Воронежская и Саратовская области, Ставропольский край и Челябинская область.

Иначе выглядит топ-10 регионов РФ по росту размера накладных расходов. «Однако в тройку лидеров по-прежнему входит Волгоградская область и Краснодарский край, где показатель роста нестраховых выплат по судам вплотную приблизился к отметке в 200%. На первом месте закрепилась Мурманская область: за год сумма накладных расходов увеличилась на 245%. Отдельного внимания заслуживает топ-10 регионов по разнице между накладными расходами и суммой основного требования. Абсолютным рекордсменом стала Республика Северная Осетия — Алания: на первое полугодие 2017 года размер нестраховых выплат превысил сумму основного требования на 122,5%», — отмечается в сообщении.

«Эта статистика дает полную картину того, что происходит в отрасли. Очевидно, что кризис усугубляется и решать его надо комплексно. ОСАГО десять лет существовало без проблем: в 2006 году никто не слышал об автоюристах и проблемах с выплатами. А потом пошли экономические кризисы, рост курса валют, мошенники, тема доступности полисов. И мы начали борьбу за спасение отрасли. е-ОСАГО, «е-Гарант», натуральное возмещение, КБМ, электронная система взаимодействия с профильными ФОИВами — все это помогает поддерживать систему, но не является полноценным решением. Сегодня мы видим только один выход из сложившейся ситуации — поэтапная либерализация тарифов ОСАГО, то есть установление справедливых тарифов, учитывающих привычки вождения и характеристики автомобиля каждого водителя. Мы надеемся, что ОСАГО постепенно станет базовым каско», — прокомментировал президент РСА Игорь Юргенс.