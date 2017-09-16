Глава Сбербанка Герман Греф ожидает в экономике «гигантский сдвиг» после начала промышленного применения блокчейна в бизнесе и государственном управлении. Об этом он сообщил во время съемок викторины для школьников «Цифровая экономика. Поколение Z».
Говоря о технологии блокчейн — одной их ключевых инновационных цифровых технологий, применение которой, по мнению многих экспертов, способно изменить экономический и политический ландшафт, — он отметил, что, несмотря на ее незрелость, технология очень перспективна и тем компаниям, которые хотят сохранить позиции на изменившемся рынке, лучше уже начинать с ней экспериментировать.
«Я думаю, пять — десять лет — это то, когда мы увидим гигантский сдвиг во всей экономике», — сказал он, отметив, что, как именно изменятся экономика и бизнес-модели, предсказать сейчас невозможно.
«Меня спрашивают, останется ли Сбербанк после того, как эта технология будет зрелой. Это очень большой вопрос, какой из видов бизнеса вообще останется. Мы сейчас говорим о блокчейн-экономике, потому что эта технология настолько всеобъемлющая, дает гигантские возможности. Невозможно предсказать, как изменятся бизнес-модели», — заявил глава Сбербанка.
По словам Грефа, пройдет не менее пяти лет до момента, когда блокчейн можно будет применять в промышленных моделях. «Более реалистичные цифры — от семи до десяти лет», — уточнил он.
По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 23 322,67 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3 381,26 млрд, кредитный портфель — 15 450,07 млрд, обязательства перед населением — 11 464,76 млрд.