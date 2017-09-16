Глава Сбербанка Герман Греф ожидает в экономике «гигантский сдвиг» после начала промышленного применения блокчейна в бизнесе и государственном управлении. Об этом он сообщил во время съемок викторины для школьников «Цифровая экономика. Поколение Z».

Говоря о технологии блокчейн — одной их ключевых инновационных цифровых технологий, применение которой, по мнению многих экспертов, способно изменить экономический и политический ландшафт, — он отметил, что, несмотря на ее незрелость, технология очень перспективна и тем компаниям, которые хотят сохранить позиции на изменившемся рынке, лучше уже начинать с ней экспериментировать.

«Я думаю, пять — десять лет — это то, когда мы увидим гигантский сдвиг во всей экономике», — сказал он, отметив, что, как именно изменятся экономика и бизнес-модели, предсказать сейчас невозможно.

«Меня спрашивают, останется ли Сбербанк после того, как эта технология будет зрелой. Это очень большой вопрос, какой из видов бизнеса вообще останется. Мы сейчас говорим о блокчейн-экономике, потому что эта технология настолько всеобъемлющая, дает гигантские возможности. Невозможно предсказать, как изменятся бизнес-модели», — заявил глава Сбербанка.

По словам Грефа, пройдет не менее пяти лет до момента, когда блокчейн можно будет применять в промышленных моделях. «Более реалистичные цифры — от семи до десяти лет», — уточнил он.