ВТБ 24 предупредил клиентов о проведении регламентных работ в информационных системах банка 17 сентября.



«В воскресенье, 17 сентября, c 1:00 до 5:00 (по московскому времени) в информационных системах банка будут проводиться регламентные работы. Во время работ будут недоступны: интернет-банк «ВТБ 24-Онлайн»; мобильная версия «ВТБ 24-Онлайн»; мобильные приложения «ВТБ 24-Онлайн»; СМС- и e-mail-оповещения», — говорится в сообщении.

По окончании работ все виды обслуживания будут вновь доступны в штатном режиме, добавили в банке.