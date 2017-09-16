ВТБ 24 предупредил клиентов о проведении регламентных работ в информационных системах банка 17 сентября.
«В воскресенье, 17 сентября, c 1:00 до 5:00 (по московскому времени) в информационных системах банка будут проводиться регламентные работы. Во время работ будут недоступны: интернет-банк «ВТБ 24-Онлайн»; мобильная версия «ВТБ 24-Онлайн»; мобильные приложения «ВТБ 24-Онлайн»; СМС- и e-mail-оповещения», — говорится в сообщении.
По окончании работ все виды обслуживания будут вновь доступны в штатном режиме, добавили в банке.
По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 3 462,99 млрд рублей (4-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 333,01 млрд, кредитный портфель — 1 969,78 млрд, обязательства перед населением — 2 249,01 млрд.